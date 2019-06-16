سرقة الفنانة نور صعب تحت تهديد السلاح باليونان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية نور صعب، عن تعرضها للسرقة خلال عطلتها الصيفية التي تقضيها خلال الوقت الحالي بأثينا باليونان.

نور صعب، نشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، روت من خلال تفاصيل تعرضها للسرقة، وحذرت جمهورها في تعليقها عليه قائلة: «هيك الإنسان بتخترب حياته بثواني وبتنرفع بوجهه سكين وبيتهدد وبينسرق... بليز ديروا بالكن ما تفوتوا بالحيط متلي.. وما تحملوا جواز سفركم أو هوية أو أي شي مهم أو مصاري كتير».

وأوضحت في الفيديو أن أحد السارقين توجه إليها ليشغل بالها عن أغرضها، ليأتي شريكه ويسرق جميع أموالها وهاتفها الجوال وحقيبتها بما تحوي من أوراق ثبوتية وجواز السفر.

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وأضافت، أنها عالقة الآن في مدينة أثينا من دون ما يثبت هويتها ويتيح لها العودة إلى بلدها، ودعت الجميع إلى الإنتباة واتخاذ الحيطة والحذر، وإقفال الأبواب عند قيادة السيارة.

من ناحية أخرى، شاركت نور صعب، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «فتنة»، وهو مسلسل بدوي، تدور قصته حول الفارسة البدوية فتنة صاحبة الزوبعة “الفرس”، وعشقها لـ”طراد” شيخ عشيرته الذي كان شاعرًا وفارسًا، حيث تتوالى الأحداث والحواجز لتبقي الحبيبين في صراع مستمر مع الأقدار، ليصنعا من ضعفهما قوة نالا بها الحریة ليصلا إلى بر الأمان.

والمسلسل من بطولة أميرة سمير، هاني الخالدي، محمد الإبراهيمي، محمد المجالي، وحسن خمايسة، من تأليف محمد أبو سماقة، وحسام إبراهيمي، ومن إخراج شعلان الدباس.