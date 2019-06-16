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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة المصرية هنا شيحة تهنئة خاصة لشقيقتها الفنانة المعتزلة مايا شيحة احتفالا بعيد ميلادها.
الفنانة المصرية نشرت مجموعة صور جمعتها بشقيقتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “لا تشبيهن أي شخص عرفته من قبل.. تخصصين وقتًا لمساعدة الجميع. أنتِ ملكة حقيقية في عالم مليئ بالأنفس الضعيفة”.
هنا أضافت: “الحياة تكون أقل صعوبة عندما تكونين فيها، وتكون أكثر متعة معك، دائما تساندين أخواتك ونجدك دومًا عندما نحتاج إليكِ.. إلي أعظم أخت بالعالم، عيد ميلاد سعيد، أحبك من كل قلبي”.
ومايا شيحة كانت قد شاركت في بطولة فيلم «أسرار البنات» عام 2001، مع شريف رمزي وحسن حسني ودلال عبدالعزيز، ولكنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، وخلعته مرة أخرى.
وتزوجت مايا من خارج الوسط الفني منذ سنوات وأنجبت ابنتيها جودي وجليلة، وأصبحت الفنانة المعتزلة أكثر نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومايا شيحة هي شقيقة الفنانة حلا شيحة، والفنانة هنا شيحة، ورشا شيحة، والتي ظهرت كموديل في كليب أغنية “أنتي لسة بتسألي” للفنان هاني شاكر.
كانت هذه تفاصيل خبر تهنئة خاصة من هنا شيحة لشقيقتها مايا احتفالا بعيد ميلادها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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