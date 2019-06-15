ملحم زين ومجد موصللي يفتتحان الموسم الصيفي في منتجع تايغا

أحيا كل من الفنانين ملحم زين ومجد موصللي حفلاً غنائياً مميزاً في منتجع “تايغا” الواقع في “كفرعبيدا” قضاء البترون في محافظة الشمال.

وأفتتح La Taiga resort الموسم الصيفي بحفلة أولى تكلّلت بالنجاح الكبير أحياها “زين” و “موصللي” وسط حضور حاشد من محبي السهر والأجواء الصيفيّة والبحر.

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ونَشَرَ كل من ملحم ومجد، في المكان المكتمل المواصفات، اجواءً أكثر من رائعة بين الحضور، الذين رقصوا وغنوا وتمايلوا على أنغام اغنياتهما حتى ساعات الصباح الاولى.

نذكر أن ملحم زين طرح عمله الجديد وهو عبارة عن خمس أغنيات، بالتعاون مع شركة “بلاتينوم ريكوردز”. والأغنيات هي: “لهون وبس”، “مدري شو بني”، “من مدّة”، “قولوا” و”صفى قلبي”.

أما آخر اعمال مجد موصللي أغنية “تكرم” كلمات عامر لاوند، الحان سليم سلامة وتوزيع عمر صباغ وانتاج شركة تايغا، أما الفيديو فهو من إخراج هيفاء الفقيه.