مفتي الحوثيين يتطاول على القرآن الكريم ” القرآن ليس فقط ناقصا بل عمى “

كتب امير فتحي في السبت 15 يونيو 2019 03:56 مساءً - في مقطع فيديو تداوله مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي لمفتي الميليشيات الحوثية ” يحيى أبو عوضة ” خريج جامعة إيران في لقاء تليفزيوني على شاشة قناة المسيرة إحدى القنوات الممولة من إيران كشف القناع عن الحركة الحوثية وما تدعيه بحملها رسالة إسلامية دينية وما يحدث لعقيدة أهل اليمن من مكائد بواسطة إيران .

حيث وصف المفتي في حواره القرآن الكرين بإنه ليس فقط بكتاب ناقص بل إنه ” عمى ” وأن الظالمين والمجرمين هم من يستخدمونه .. وأن القرآن لم يعد له ارتباط بقرنائه آل بيت النبي متطاولا على القرآن الكريم والذات الإلهية والدين الإسلامي .

وبهذا الحديث يرى مفتي الحوثيين أن رسالة الخميني ووصايه وخطب خامنئي ومواعظه هي الكتب الكاملة المبصرة .

ووفقا لمراقبين قالوا إن هذه التصريحات التي أطلقها مفتي الميليشيات الحوثية الإرهابية تكشف النفاق الذي تمارسه ميليشياتهم الإعلامية وأبواقهم الدينية عبر قناة المسيرة وتبين أن ما يقوموا به ما هو إلا إيهام وكسب من تبقى على الزيدية الحقيقية وجذبهم إلى مستنقع الأكاذيب الذي تحاك داخله الخطط ضد الزيدية وضد السنة وتدمير كل صاحب معتقد يخالف معتقداتهم التي صنعوها هم من أجل بناء إمبراطورية الخميني واستكمال طريقها من اليمن إلى غيرها .