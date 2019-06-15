“الخليج 365” تجمع محمد عساف وملحم زين

بارك محبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف للفنان اللبناني وريّس الأغنيّة اللبنانيّة ملحم زين على ألبومه الجديد الذي أصدره منذ عدة أيام.

وأكد “عساف” خلال مقابلة اعلاميّة له أن ألبوم “زين” رائع وهو يتمتع بصوت جبار وحنون في نفس الوقت. وتابع معبراً عن اعجابه بالألبوم وأشار الى أنه “وحش بالغناء” وكشخصيّة هو إنسان يتمتع برقي وذوق ومحترم ومحب ويتمنى الخير للجميع.

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وكشف محبوب العرب الى أن ملحم زين هو الفنان الوحيد الذي بارك له على أغنيته الجديدة “الخليج 365” حتى الآن.

وبعد انتشار حديث محمد عساف عن ملحم زين عبر مواقع التواصل، خرج الأخير ليعلّق على كلام “عساف” وكتب: “محمد حبييي أشكرك وأنت أبو الذوق“.

ليرّد “عساف” عليه من جديد قائلاً: “فعلاً حبيبي أبو علي أنت تستأهل أكثر من ذلك لأنك فنان كبير وقلبك كبير وانا أعتز بأخوتك“.