ما سبب طرد باسل خياط من نقابة الفنانين في سوريا؟

متابعة بتجـــــــــرد: تحدّث الممثل السوري باسل خياط للمرة الأولى في الإعلام عن السبب الأساسي الذي دفع نقابة الفنّانين في سوريا لطرده منها منذ فترة.
باسل وخلال مقابلته في برنامج “أكلناها” الذي يُقدّمه الممثل باسم ياخور قال بأنّ عدم دفعه الاشتراكات السنوية ليس هو السبب .
وكشف باسل بأنّ السبب الأساسي هو تصريح سيّء جدّاً نُسب إليه في الإعلام يتعلّق بالوضع السياسي في سوريا هو سبب الأزمة.
كما أكّد باسل أنّ طوال فترة الأزمة في سوريا لم يصدر منه أي تصريح عن الموضوع إلا أن أحد الصحافيين نشر تصريحا كاذبا عن لسانه.
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