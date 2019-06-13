بالصور: توبا بويوكستون تحتفل بانتهاء تصوير "النهضة العثمانية"

أنهت الممثلة التركية توبا بويوكستون، تصوير مسلسل "النهضة العثمانية" الذي ستلعب فيه أول أدوارها التاريخية.

المسلسل من ست حلقات، ستعرضه شبكة نتفليكس قريباً جداً، وهو من إنتاج كاراجا سيفين، وإخراج ايمرا شاهين وأبطاله أتراك وأجانب وسيكون موجهاً للعالم كله، تدور أحداثه حول الفتح القسطنطيني، بسيناريو جريء وأحداث تاريخية تروي قصة محمد الفاتح الذي سيجسد دوره جيم يغيت اوزوموغلو، وصعوده للإطاحة القسطنطينية ، وقد أصبح حاكم الإمبراطورية العثمانية في القرن الخامس عشر.

وسبق أن قدم الاتراك سيرته في مسلسل حمل اسمه مع الممثل كينان أميرزالي أوغلو، وعرض منه ست حلقات وأوقف بسبب فشله في الرايتنغ.

أما توبا، فستلعب دور ( مارا هاتون ) معروفة أيضًا باسم السلطانة ماريا أو مارا خاتون أو ديسبينا خاتون، هي أميرة صربية وابنة الحاكم ، أميرة صربية تزوجت السلطان مراد الثاني (والد محمد الفاتح) وهي بسن 14 سنة، ورغم أن محمد الفاتح ليس ابنها الحقيقي إلا إنها كانت أكبر الداعمين له ، امرا كانت أميرة قويه ذات نفوذ قوي ولعبت دور هام وقوي فالحرب وكانت اكبر داعم لمحمد الفاتح علاقتهم كانت عظيمة ومؤثرة رغم انو ليس ابنها .