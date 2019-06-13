نانسي عجرم ومحمد عساف ووائل كفوري وغيرهم نجوم مهرجان جرش 2019

يحتضن مهرجان جرش هذا العام أسماء فنية لامعة من محمد عساف، ومحمد منير، ونانسي عجرم ووائل كفوري وغيرهم.

وقد دعا مهرجان جرش إلى مؤتمر صحفي يعقد صباح الاثنين 17 يونيو الجاري في عمان، للإعلان رسمياً عن فعاليات المهرجات ومفاجآت الدورة الـ34 التي تهدف إلى إعادة الثقة بالمهرجان بعد سنوات من التراجع.

المهرجان سينطلق في 18 يوليو المقبل، ومن أبرز الفنانين الذين سيحيون حفلات في جرش هذا الصيف، الاردني عمر العبداللات الذي سيفتتح المهرجان، مارسيل خليفة، نانسي عجرم، محمد عساف، وائل كفوري، لطفي بوشناق، محمد منير وغيرهم من النّجوم الذين سيعلن عنهم تباعاً.

يذكر أن المهرجان قام بسلسلة مفاوضات مع الفنانة ماجدة الرومي والسيدة فيروز باءت بالفشل.