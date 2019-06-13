يحتضن مهرجان جرش هذا العام أسماء فنية لامعة من محمد عساف، ومحمد منير، ونانسي عجرم ووائل كفوري وغيرهم.
وقد دعا مهرجان جرش إلى مؤتمر صحفي يعقد صباح الاثنين 17 يونيو الجاري في عمان، للإعلان رسمياً عن فعاليات المهرجات ومفاجآت الدورة الـ34 التي تهدف إلى إعادة الثقة بالمهرجان بعد سنوات من التراجع.
المهرجان سينطلق في 18 يوليو المقبل، ومن أبرز الفنانين الذين سيحيون حفلات في جرش هذا الصيف، الاردني عمر العبداللات الذي سيفتتح المهرجان، مارسيل خليفة، نانسي عجرم، محمد عساف، وائل كفوري، لطفي بوشناق، محمد منير وغيرهم من النّجوم الذين سيعلن عنهم تباعاً.
يذكر أن المهرجان قام بسلسلة مفاوضات مع الفنانة ماجدة الرومي والسيدة فيروز باءت بالفشل.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم ومحمد عساف ووائل كفوري وغيرهم نجوم مهرجان جرش 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.