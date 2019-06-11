هنيدي يُمازح جاستين بيبر على تويتر

علق الفنان محمد هنيدي على المغني الكندي جاستين بيبر، مازحاً بسبب مطالبة بيبر من النجم العالمي توم كروز الدخول في تحد معه ضمن سباق منظمة الفنون القتالية المختلطة لبطولة القتال النهائي.
وقال جاستين بيبر لتوم كروز عبر تويتر «أريد أن أشارك توم كروز للقتال، توم إذا لم تأخذ هذه المعركة فخوفك الذي تعيشه لن يقل. من يرغب في يشارك في القتال؟».
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وهنا كتب هنيدي ردًا على جاستين باللغة الإنجليزية «منظمة الفنون القتالية لا تسمح بالقتال بين رجال ونساء.. آسف».
وأعقبها هنيدي بتغريدة أخرى باللغة العربية قائلاً: «لحبايبي اللي زعلوا بسبب رد جاستن بيبر أكيد عمرنا ما هنسخر من النساء كلكوا فوق راسنا».
يذكر أن بطولة القتال غير المحدود (Ultimate Fighting Championship)، هي شركة لفنون القتال المختلطة (MMA) مركزها في الولايات المتحدة وتعرض العديد من الأحداث القتالية في جميع أنحاء العالم.
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وهي أكثر شركات فنون القتال المختلطة نجاحًا مع العديد من المقاتلين المتعاقدين معها، ويوجد في «اليو إف سي» ثمانية أوزان وفقًا لقواعد فنون القتال المختلطة. دانا وايت بمثابة رئيس لليو إف سي، وفرانك ولورنزو فرتيتا يتحكمون في الشركة الأم (Zuffa).
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