كاتب الهيبة ينسحب منه فهل سيتوقف الجزء الرابع؟

في وقت ينتظر فيه عشاق مسلسل "الهيبة" موسماً رابعاً منه، أعلن كاتبه باسم السلكا عن انسحابه من المشروع، بعد قيامه بكتابة الموسم الثاني والثالث منه.

وكان السلكا أيضاً مخرجاً متعاوناً في الأجزاء الثلاثة الأولى، علماً أنّ الإخراج مهنته الأصلية.

وقال السلكا في مقابلة له "قدمت اعتذاري للشركة المنتجة عن كتابة الجزء الرابع أو العمل به وتم انسحابي من المشروع بشكل ودي وبكل تفاهم من الطرفين " .

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وعن الأسباب التي دفعته لذلك و إذا ما كان هناك خلاف بينهما أضاف السلكا: اعتذرت عن المشروع لأكمل مشروعي الأساسي في الإخراج فموضوع الكتابة كان دخيلا على مشروع الاخراج بالفترة الاخيرة وكاد أن يتحول من هواية الى مهنة و أن يطيح باسمي كمخرج لدرجة انه كل الصحافة و النقاد و حتى مواقع البحث عبر الانترنت اقرنوا اسمي بصفة كاتب في حين أني أشق طريقي كمخرج منذ عام 2007 حتى اللحظة".

وأوضح السلكا: حتى في مسلسل الهيبة عملي الأساسي هو مخرج تعاون فني ورغم ذلك يتم تكريسي ككاتب لذلك اتخذت قراري وأوضحت هذا الامر للشركة و تم تفهم الموضوع وأتمنى لهم التوفيق في حال كان قرارهم إكمال المشروع.. او النجاح بالمشاريع الاخرى في حال أوقفوا المشروع .

فهل سيتوقف الهيبة بعد خروج السلكا، أم أن شركة الصباح المنتجة للعمل ستجد بديلاً؟