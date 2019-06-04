متابعة بتجــــــــــرد: أعربت النجمة السورية سلافة معمار في لقاء إذاعي لها، عن محبّتها الكبيرة لـ”لبنان”.
وتحدثت سلافة عن بلد الأرز وقالت: “أنا أحبّ مدينة بيروت كثيرا، وأحبّ لبنان جدًا، وعندما أزوره أتوجه دائمًا إلى مار شربل ومدينة جبيل”.
وعن المرأة المستقلة، قالت: “المرأة المُستقلّة لا تُكسر من قبل الرجل، وبالطبع تُقدّم المرأة تنازلات ضمن حدود معيّنة على أن لا تسير هذه التحوّلات عكسها”.
وعن أرائها السياسية، أجابت سلافة: “لأني أؤمن بالانسان، وأعرف ما هي السياسة، ولا أحبّها، تجنّبت اتخاذي لأي خطّ سياسي!”.
وعن نجوم سوريا، قالت أنّها تُحب تيم حسن جدًا “ممثل كبير، متمكّن، وكيف ما زتيتو بيجي واقف!”. وعن باسل خياط: “أحببت الجرأة في اختياراته في الأدوار المركّبة والمعقّدة، وهو يلعب في ملعب لوحده”.
وعن حقيقة الخلاف بينها وبين قصي خولي، أجابت: “قصي صديقي ولا يوجد زعل بيننا”.
كانت هذه تفاصيل خبر سلافة معمار: “أحب لبنان وأزور مار شربل” وهذا ما قالته عن تيم حسن، قصي خولي وباسل خياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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