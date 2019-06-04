قيس الشيخ نجيب: هذه رسالتي لمن يُحاول زرع الفتن بين الممثلين اللبنانيين والسوريين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حقّق الفنان السوري قيس الشيخ نجيب نجاحًا كبيرًا خلال السباق الرمضاني الحالي عبر تجسيده لشخصيات لافتة في "مسافة أمان" و"الحرملك".

وشكّلت عودته إلى الدراما السورية نقطة مفصلية في مسيرته الفنية، بعد غياب لسنوات طويلة، إذْ اختار العودة بعمل متكامل يحمل في طياته الكثير من التشويق والإبداع.

وجسّد قيس في "مسافة أمان" دور يوسف الفنان التشكيلي والمصوّر الفوتوغرافي، الباحث عن حلمه وسط اصطدامه بالواقع، وتعقيدات علاقته مع أهله والحب في حياته والخيبات النفسية التي يواجهها.

الفيديو المُرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثل قيس الشيخ نجيب، وذلك على هامش السحور الذي أقامته شركة "إيغل فيلمز".