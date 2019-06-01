غسان مسعود يعلق على الحملات ضد "العاشق".. ورأيه بالدراما السورية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم قرب انتهاء عروض الأعمال الدرامية غير أن فريق مسلسل "العاشق- صراع الجواري" كان مستمرًا حتى الأيام الأخيرة من رمضان بتصوير ما تبقى من مشاهد العمل الذي يتناول سيرة الصوفي الشهير (الحسين بن منصور الحلاج) في اطار تاريخي تخيلي من إنتاج تلفزيون أبو ظبي وتنفيذ شركة " I See Media "، وإخراج علي علي، وتأليف أحمد المغربي.

كاميرا "فوشيا" تواجدت في اليوم الأخير للتصوير والتقت بطل العمل الفنان غسان مسعود الذي حدثنا عن العمل ومتابعته لردود فعل المشاهدين، وعن رأيه بالأعمال التي قدمتها الدراما السورية هذا العام.