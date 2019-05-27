أحلام تتلقى رسالة مميزة من إحدى معجباتها جعلتها بقمة السعادة.. ما هي؟

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2019 10:56 صباحاً - شاركت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ متابعيها رسالة تلقتها من إحدى معجباتها، تدعى شهد الزايدي، مدونة على ورقة من امام الكعبة الشريفة في مكة المكرمة، ونشرت أحلام هذه الرسالة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الرسالة من داخل الحرم المكي: “يا رب وعلى أرضك ومن داخل بيتك العظيم وبكل حواسي أناجيك أسعدها يا رب ووفقها وكن معها واحميها واغفر ذنوبها واجبر خاطرها واحفظها في ودائعك أم فاهد”.

وفي رسالة ثانية، كتبت السيدة لأم فاهد: “اللهم قوها بك وكن معها اللهم قرب لها من أرادها لشخصها ولصحبتها وليقف معها في الصعاب وابعد عنها كل من أراد بها سوء ومصلحة ونفاق”.