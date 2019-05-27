النجم التركي تولجهان سايشمان يكشف ملامح مولوده الأول كاملة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز
فاجأ النجم التركي تولجهان سايشمان متابعيه، ونشر صورة مؤثرة تجمعه بمولوده الأول «إيفهان»، كشف فيها عن ملامح وجهه كاملة.
تولجهان تخلى عن فكرة اخفاء وجه مولوده، والتي يتبعها الكثير من مشاهير العالم، ونشر صورة بالأبيض والأسود، ظهر فيها مولوده الذي لم يكمل الشهر الأول من عمره، نائماً في لحظة خاصة جداً على والده، بينما لم يتمكن الأخير من التعبير بالكلمات عما يشعر به في هذه اللقطة، حيث كتب معلقاً عليها: «الكلمات غير كافية».
فانز ومتابعو تولجهان تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات، غازلوا فيها مولود النجم التركي، وأكد أغلبهم أنه قريب الشبه لوالده.
يُذكر أن تولجهان سايشمان احتفل بزفافه على ملكة جمال ألبانيا السابقة، الميدا ابازي بعد قصة حب جمعتهما في حفل خاص جمع أسرتيهما، وأقرب أصدقائهما بلوس أنجلوس فبراير 2017، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول منذ أسابيع قليلة.
من ناحية أخرى، وقع تولجهان سايشمان على عقد مسلسل جديد بعنوان «البطل»، وفيه يجسد النجم التركي دور ملاكم، حيث يخضع تولجهان حالياً لدروس في الملاكمة.
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