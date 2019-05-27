أمير كرارة لـ"الفن": وجهنا رسائل في "كلبش 3" ليعرف كل شخص ما يحدث ضد مصرخاص الفن- هند البحرينية:...

ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل المصري ​أمير كرارة​ أنه سعيد بالتفاعل الكبير للجمهور مع أحداث الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، الذي يعرض حالياً في رمضان، لافتاً أنه كان يتوقع أن يحقق الجزء الثالث النجاح، مثلما حقق الجزأين الأول والثاني.

وأوضح كرارة في تصريح خاص لموقع "الفن" أن المسلسل لا يوجه إسقاطات سياسية بشكل صريح، بل يتناول كيفية محاربة الإرهاب وإنما يتم توجيه رسائل ليتمكن كل شخص فىيمصر من معرفة ما يحدث ضد بلدنا، فضلاً عن أن الرؤية الفنية للمسلسل تتناول فكر الأخرين والدول والمصالح المعادية لمصر، والحروب التي تديرها الأجهزة الأمنية ضد مصر وشعبها.