عاجل.. محمد رمضان يتعاقد مع سينرجي على مسلسل رمضان ٢٠٢٠ (صور)

تعاقد الفنان الشاب محمد رمضان، مع المنتج تامر مرسي صاحب شركة سينرجي، على مسلسل رمضاني لعام ٢٠٢٠، وذلك استثمارًا لتعاونهما بعد مسلسل "زلزال".

ونشر "رمضان" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور التوقيع مع تامر مرسي.

وعلق: "الله ولي التوفيق .. اليوم تعاقدت على مسلسلي القادم رمضان2020 مع المنتج تامر مرسي منتج مسلسل زلزال ثقة في الله نجاح متصاعد مستمر".