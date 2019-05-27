رياح التغيير تطيح بـ9 لاعبين في برشلونة بعد خسارة الكأس

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تغييرات كبيرة ستشهدها قائمة برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل، بعد النتائج السيئة للفريق مؤخراً.



وفشل برشلونة في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة رباعية أمام ليفربول، قبل أن يخسر المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا بنتيجة 1-2 أمام فالنسيا.

صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن 9 لاعبين سيغادرون برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي لأسباب متباينة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الغاني كيفن برنس بواتينج، والمدافع الكولومبي جيسون مورييو سيكونان أول الراحلين، بعد انتهاء فترة إعارتهما، بسبب عدم الاستفادة منهما.

وأكد المصدر ذاته اقتراب رحيل لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكنتارا بسبب كثرة إصاباته، والجناح البرازيلي مالكوم لعدم حصوله على ثقة إرنستو فالفيردي مدرب الفريق.

كذلك سيكون المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين ضمن الراحلين بعد انتهاء عقده مع النادي، ومعه قلب الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي، بسبب اقتراب التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت في نفس المركز، فضلاً عن إيفان راكيتيتش الذي وصل النادي عدة عروض مغرية مادياً بشأنه.

أما آخر اللاعبين الذين كشفت الصحيفة عن رحيلهم فهو البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب وسط الفريق، بعد أن فرط في كل الفرص التي حصل عليها ولم يثبت أقدامه مع البارسا بأي شكل.