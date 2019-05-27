شاهد.. امرأة بشعر مكشوف وملابس إحرام الرجال داخل المسجد الحرام

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2019 02:58 صباحاً - تداول ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد ، مقطع فيديو غريب لمعتمرة ترتدي ملابس إحرام الرجال، داخل المسجد الحرام، من أجل أداء العمرة.
وأظهر مقطع الفيديو، المعتمرة وهي مرتدية إحرام الرجال، بدون غطاء رأس، وكتفها مكشوف، وكانت في صحن المطاف، فيما ظهر عناصر من الامن السعودي الى جانبها.
وقد أثار الفيديو استغراب الناشطين؛ حيث علق بعضهم بأن المرأة تبدو من الجنسية الهندية، ولا تعرف سنن العمرة بحسب صحيفة “المرصد”.
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