ريم البارودي تدافع عن مي عزالدين وتكشف حقيقة العريس الكويتي

دافعت الفنانة ريم البارودي بشراسة عن مواطنتها الفنانة مي عز الدين بعد الهجوم وحملة الانتقادات التي تعرضت لها بعد عرض الحلقات الاولى من مسلسلها الرمضاني لهذا العام "البرنسيسة بيسة".

واكدت البارودي خلال استضافتها في برنامج "غبقة سكوب" مع المذيعة فجر السعيد، أن مي، فنانة كبيرة لذلك أعطتها الفرصة في المشاركة معها بالعمل معها، "في رمضان السنة دي عملت دور صعب جدا وبتجهز كل يوم 3 ساعات لسكسة وبيسة، وواحدة تانية في سنها كانت ممكن تاخد أدوار أبسط فيها الروج الأحمر والعدسات والملابس الماركات وده أفضل عند الناس".

وأشارت إلى أنها واجهت صعوبات كبيرة في تجسيد شخصية "نوال"، بمسلسل "دلع بنات"، مع مي، وذلك لأنها ظلت فترة طويلة تجسد دور الفتاة الرقيقة.

وأوضحت أن شخصية نوال فجة، واعتذرت عن المسلسل، وكلمت مي والمنتج لأني كنت عملت مسلسل الشك قبلها بسنة اللي كنت فيه محجبة وبتكلم في قضايا مهمة.

وتابعت، "لكن في المسلسل ده، نوال كانت بتخون جوزها، وكنت برقص في أول حلقة، وعملوا لي قعدات، ومي ووالدتها أثروا عليّ، ولما رحت عندها اتعشيت ونزلت من عندها بعدها مضيت على العمل".

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وأكدت أنه "ليس هناك ما يمنعها عن الزواج، لأن زواجها من أحمد سعد كان مرحلة في حياتها وانتهت تماما"، وقالت بطريقتها الطريفة وهي تضحك "ربما اتزوج من كويتي"، في اشارة الى انها في زيارة لدولة الكويت من اجل اللقاء وقد تلتقي بشاب ويتزوجا.

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