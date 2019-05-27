ارتدت الحجاب وابنتها فنانة شهيرة.. 9 معلومات عن الفنانة عزيزة راشد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحتفل الفنانة الكبيرة عزيزة راشد اليوم بعيد ميلادها الثالث والسبعين، وقد ولدت في السادس والعشرين من مايو عام 1946.

بدأت راشد حياتها الفنية من المسرح، ودرست في معهد الفنون الجميلة عام 1968، وتزوجت من المنتج المسرحي عبدالقادر العايدي، وأنتج لها العديد من المسرحيات كما عملت في السينما بالكثير من الأدوار الثانية والثالثة.

نرصد لكم في التقرير التالي 10 معلومات عن الفنانة عزيزة راشد:

- ابنتها الفنانة أميرة العايدي، تزوجت من الفنان الراحل وائل نور.

- يشارك حفيدها الشاب يوسف وائل نور في مسلسل أمير كرارة "كلبش 3".

- شاركت في 183 عملاً بين السينما والمسرح والتلفزيون.

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- كان آخر أعمالها الفنية مسلسل "العار" 2010 مع المخرجة شيرين عادل، وجسدت دور زوجة محمود أبو زيد، ووالدة الفنانة دينا فؤاد، واعتزلت الفن بعدها.

- آخر مشاركتها السينمائية في فيلم "دنيا" مع الفنانة حنان ترك.

- شاركت بدور مميز في مسلسل "ريا وسكينة" حيث لعبت دور نبوية بنت جمعة، الدور الذي أدته ببراعة.

- ارتدت الحجاب.

- أنجبت أميرة العايدي في 7 أبريل عام 1973، ورفضت دخولها المجال الفني، وألحقتها بكلية الحقوق.

- تألقت عزيزة راشد في العديد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسلات "الناس في كفر عسكر، ودرب الطيب، والحقيقة والسراب، ورجل الأقدار، وللعدالة وجوه كثيرة، والفرار من الحب، وليالي الحلمية، والسيرة الهلالية". ​