رحبوا بالضيوف وشجعوا الأبيض.. هكذا تفاعل نجوم الفن مع لقاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تفاعل نجوم الفن مع لقاء الزمالك الذي بدأ في العاشرة من مساء اليوم، أمام نادي نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية، والذي خسر الزمالك ذهابه 1-0 ما يضعه أمام ضرورة الفوز بأكثر من هدف للتتويج بالبطولة الأولى من نوعها في تاريخه.

نرصد لكم أبرز ما قاله نجوم الفن حول مباراة الزمالك

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة تمنت بها الفوز للزمالك، وكتبت: "الكأس مصرية بإذن الله".

عمرو عرفة

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نشر المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه على "تويتر"، تغريدة علق بها: "يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة، الكونفدرالية يا زمالك، الزمالك يقدر".

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسوني، عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة كتبت فيها: "بالتوفيق لنادي الزمالك اليوم في نهائي الكونفيدرالية، التوازن في الأداء الهجومي والدفاعي والتركيز وعدم التسرع والتوتر ستكون أسلحة الزمالك للفوز اليوم من وجهة نظري، فارق الأهداف مش كتير! أهلاً بجمهور المغرب الغالي وسط أهله وناسه".

حسني شتا

نشر الفنان الشاب حسني شتا، عبر حسابه على "تويتر"، تغريدة علق بها على مباراة الزمالك، وكتب داعمًا الزمالك: "هنكسب بإذن الله وفرقتنا هتضيف إنجاز جديد لنادينا الكبير والجمهور هيفرح وهنملى الشوارع فرحه وبهجة". ​