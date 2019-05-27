شاهد: كسر التلفاز في العاصوف.. والصلاة لا تُقبل بوجود “حصان إبليس” !

زعم أنصار الصحوة عن أمر يبطل الصلاة ويفسد العبادة في الحلقة 21 من مسلسل “العاصوف” الجزء الثاني، والذي أذاعته قناة “MBC”، اليوم الأحد حيث شهدت الحلقة مشاهد مثيرة، تمثلت في تحطيم التلفزيونات من جانب “أنصار الصحوة”، كونها تفسد العبادة والصلاة، وفق زعمهم، و قام “سعد” أحد أنصار الصحوة، بحمل التلفزيون من منزله، وإخبار أمه أنه سيكسره أمام الناس حتى يكون قدوة لهم، ثم ذهب به إلى المسجد الذي يجاوره وبعد أن وصل إلى المسجد، ألقى التلفزيون على الأرض، وقال: “اليوم سوف نطهر بيوتنا من هذا الرجس، وما يحمله من تمثيليات وأغاني ماجنة، ومع هذه الصحوة المباركة، لن يكون في بيت أي أحد منا أي تلفاز”، وهتف “الله أكبر”.

وفي مشهد ثانٍ، دخل “خالد” إلى المنزل، ووجد التلفزيون والفيديو مكسرين أمام الباب، وسأل أمه: “خير إن شاء الله شو القصة”، لترد عليه زوجته: “وش يا خالد”، ليخبرها أن: “الفيديو اللي كان في الصالة والتلفزيون أشوفهم مكسرين عند الباب”، وبادرت أم خالد بالإجابة عليه، قائلة: “التلفزيون والفيديو صار إبليس وأنا أمك أبشرك كسرناهم وخلصنا منهم، وما بقى إلا المسجل، يلا من فضلك”.

وسأل خالد أمه، بقولها: “وش ها الحديث، ليش كسرتوهم”، لترد زوجته: ” دخل علينا سعد واستأذن من خالتي وقام كسرها كلها”، وغضب خالد مما فعله سعد، قائلًا: “وسعد وش دخله بيتنا ويكسر أجهزتنا، كسر الله ضلوعه بلا”.

ولكن أم خالد استدركته، بقولها: “سعد وأنا أمك جزاه الله خير، اليوم مرني الضحى، ويقول التلفزيون والفيديو إذا هم في بيتنا لا تقبل أعمالنا، ما من وراهم إلا الشر الأغاني والتمثيليات” وأراد خالد أن يذهب لـسعد، ليعاتبه على ما فعل، إلا أن أمه، انفعلت وطلبت منه عدم الذهاب، وتقول: “أنا ما أبي عبادتي وصلاتي تفسد بسبب التلفزيون والأغاني والتمثليات، سألت شيخ دين ويعرف الدين أكثر منك”.