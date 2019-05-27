كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاء تصوير الموسم الخامس من قيامة ارطغرل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى صناع المسلسل التركي الشهير "قيامة آرطغرل" من تصوير الجزء الخامس والأخير من العمل، وبذلك يكون العمل وصل ل١٥٠ حلقة موزعة عبر خمس مواسم.

ونشرت صفحة المسلسل العربية عبر موقع التغريدات "تويتر" صور لبطل العمل، وغردت: "رسمياً تم الإنتهاء من تصوير 5 مواسم و 150 حلقة وأكثر من 300 ساعة.

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وكتبت صفحة المسلسل ‏“ وداعاً قيامة أرطغرل “ ‏⁦‪#DirilişErtuğrulVeda‬⁩".

وكانت قناة TRT1 التركية عرضت أولى حلقات الجزء الخامس من قيامة أرطغرل يوم 7 نوفمبر الماضي مع الحلقة 122 التى انتظرها ملايين المشاهدين نظرًا لتصاعد الاحداث منذ ختام الجزء الرابع.

جدير بالذكر أن الموسم الخامس من قيامة أرطغرل يتضمن حياة عثمان الإبن الأصغر للغازي أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية وكيف كانت نشأنته وكيف تم تدريبه لكي يقود القبائل لتكوين الدولة المسلمة ومحاربة الأعداء من المغول، فمن خلال هذا الجزء نتابع علاقة أرطغرل مع أولاده الثلاثة غوندوز وسفاجى وعثمان.