سما المصري تسخر من مرتضى منصور وتطرح سؤالًا يفتح عليها النار

سخرت الفنانة سما المصري من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور من خلال صورة له نشزتها عبر حسابها على تطبيق انستغرام، وذلك بعد الضجة التي اثارتها بحديثها عن شعورها بالحر الشديد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واصفة اياه بنار الدنيا.

وشاركت سما صورة لمنصور مع المدرب العالمي مانويل جوزيه، وعلقت عليها ساخرة "هههه...صوره عجبتني بس مانويل جوزيه وبصه القرف من مرتضى في الصوره دي يمثلني تماما...بس ايه الكرش الجامد دا يامورتا.. مربيه ع الغالي طبعا بس هو ما كبرش غير لما بقيت رئيس للنادي ليه ياترى؟ انت مخبي جواه حاجه؟ مخبي ياخلبوص جواه حاجات.. طلع باه اللي مخبيه جوه يلا"، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب سخريتها الجريئة من منصور.

وأثارت المصري جدلًا جديدا بصورة نشرتها وسألت متابعيها عن موعد انتهاء الامتحانات لانها تحضر لجلسة تصوير جديدة وتريد الجميع ان يكون مركز معها، وقالت "هي الامتحانات خلصت ولا لسه؟ عشان الطلبه يبقوا رايقين يتفرجوا علي صوري الجديده..عايزه اعمل سيشن حديد...فكروا معاايا"، الامر الذي عرضها للكثير من التعليقات القاسية والاهانات بسبب ما تقوله.

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