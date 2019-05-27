شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر سيف: استمرار عرض مسرحية الملك لير فى عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان ناصر سيف عن سعادته بنجاح مسرحية "الملك لير"، المعروضة حاليًا في شهر رمضان على خشبة مسرح أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس.



ناصر في الملك لير

وقال ناصر لـ"الخليج 365 ": الحمد الله المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا ، ووصلتني العديد من ردود الأفعال الإيجابية من الجمهور الذي حضر العرض المسرحي



ناصر سيف ويحيى الفخرانى

وتابع: نال العرض إعجاب النقاد، الذين شاهدوه".

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وأوضح ناصر أن المسرحية سيستمر عرضها في عيد الفطر المبارك وبعد العيد مباشرة.



ناصر سيف

الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف ومن إخراج تامر كرم ويعود الفخرانى لتقديم الرواية مرة أخرى على خشبة المسرح بعد 18 عاماً من عرضها حيث أخرجها مسرحياً أحمد عبد الحليم وتليفزيونياً جمال عبد الحميد.