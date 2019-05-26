ضخامةُ أحمد فتحي تُصعّب عملية إنقاذه في "الشلال" وهكذا سخر منه رامز جلال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهار الفنان المصري أحمد فتحي، بعد سقوطه ضحية في برنامج رامز جلال المُتخصّص في مقالب المشاهير، وظل يُردّد الشهادة بعد حالة الرعب التي تعرّض لها.

وحرص رامز كالعادة على السخرية من ضيفه فبعد هبوط المروحية إلى مكان تصوير المقلب، قال: "فتحي وهو يتحدث مع الناس تشعر أنه يتحدث مع سائقي ميكرو باص".

بعدها قام فريق البرنامج بإقناع الفنان الضحية بالمشاركة في الإعلان الوهمي الذي جاء من أجله إلى أندونيسيا، وتم استدراجه حتى سقط في الشلال فانهار، وظلّ يصرخ لإنقاذه من الغرق.

ولقي فريق الإنقاذ في البرنامج صعوبة في حمل الفنان أحمد فتحي ووضعه على الزورق؛ بسبب ضخامة حجمه.

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واستكمل رامز مقلبه في البر حين ظهر في شكل غوريلا فظل فتحي يردد الشهادة، ويرتعد خوفًا حتى كشف رامز عن هويته، فغضب فتحي وقال له :"أنت مش إنسان كنت هموت".

ويعتمدُ برنامج "رامز في الشلال" على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة أندونيسيا، ليتعرّض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.