بالصور.. كريم محسن يكشف كواليس ألبومه المقبل

كشف النجم كريم محسن كواليس ألبومه المقبل، حيث طرح صوره من داخل الاستديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنان كريم محسن طرح مؤخرًا أغنية "إتأكد"، و هي من كلمات أحمد جابر، و ألحان محمد شحاتة، و توزيع محمد شفيق، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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