تعليق محمد إمام على ظهور الخالة عيوشة في «هوجان».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد إمام، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة له برفقة الفنانة سوسن بدر، من تصوير مسلسل «هوجان»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

وعلق محمد إمام، على الصورة قائلًا: «قعدت كتير محتار أكتب إيه على عَظمتها و حلاوتها.. مالقتش غير حاجة واحدة.. سوسن بدر .. بس كده».

وحلت سوسن بدر، كشفية شرف على الحلقة 20 من المسلسل وجسدت دور «عيوشة» خالة «هوجان» التي يعثر عليها في الصعيد، بعدما عرف قصة عائلته كاملة من كبير الورادنية، الذي عفا عنه عقب تقديمه كفنه للتخلص من الثأثر بعد قتل ابنها سليمان الورداني.

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وقدمت خلال العمل دور مسنةن وهي من أكثر الفنانين الذين يتقمسون شخصايتهم وتقنع المشاهد بالدور الذي تؤديه.

«هوجان» تأليف محمد صلاح العزب، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، رياض الخولي، صلاح عبدالله، هاجر أحمد، محمد أسامة “أوس أوس”، إخراج شيرين عادل.

ويجسد محمد إمام في مسلسل هوجان شخصية شاب وهبه الله قوة بدنية أعلى من المألوف، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر إعمال عقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.