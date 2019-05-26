لاميتا فرنجية تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، سبب اختفائها عن الساحة الفنية منذ سنوات خاصة بعد زواجها وإنجابها.

لاميتا فرنجية، قالت خلال لقائها ببرنامج «صباح العربية»، والمذاع على فضائية «العربية»، إنها تزوجت، وأصبح لديها طفل عمره ثلاث سنوات، لأن الأمومة أخذت كثيرًا من وقتها، وفضلت أن تقضى وقت أطول مع ابنها،مؤكدة أنها غير نادمة على هذا القرار.

وأضافت، أنها كانت تحضر لخط الأزياء الخاص بها خلال فترة ابتعادها عن الوسط الفني، وبدأت بالعباءات، ثم توسعت أكثر بتصميم فساتين السهرة، والبليزرات، وغيرها.

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وكشفت خلال الحلقة، أنها تفضل تصميم العباءات والجلاليب أكثر من التصميمات الأخرى، موضحة أن إقامتها بدبي ساعدتها كثيرًا في تصميمها للعباءات، لأن سكان البلد يفضلون ارتداء العباءات، ولذلك فضلت أن تقدم شيء مميز لا يقدمه أي مصمم آخر.

يُذكر أن لاميتا فرنجية احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز نوفمبر 2014 بباريس، وقد رُزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان آخر أعمال لاميتا فرنجية، كان ظهورها كضيف شرف في فيلم «بنت من دار السلام»، بطولة رحاب الجمل، ماهر عصام، راندا البحيري.​