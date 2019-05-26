أول تعليق لبشرى بعد مقلب «رامز في الشلال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

انضمت الفنانة المصرية بشرى، لضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز في الشلال”، والذي يقوم بتصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

بشرى نشرت صورة من الحلقة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “لا تعليق.. الذكرى الأليمة لمقابلة الوحش.. سنين بحاول اهرب بس اتقفشت السنة دى .. ما يقعش الا الشاطر”.

وكان رامز جلال قد بدأ الحلقة بمقدمة ساخرة، قال فيها: “كل جيل في الوسط الفني له فلتاته يعني الفنانة الراحلة شادية كانت بتغني وتمثل، مدام ماجدة الصباحي كانت بنتنج وتمثل، أنما الفورتيكة اللي جايلنا النهاردة دي بتمثل وتغني وتنتج وتقدم برامج، وهي أساسا خريجة سياحة وفنادق”.

وأضاف: “ولأن معشر الفنانين طيبين قلنا نسيبها تاكل عيش ولكنها جابت الناهية وبقت مديرة مهرجان الجونة السينمائي”.

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وتساءل عن المؤهلات التي اختيرت من أجلها، في مكان قدمه الفنان عزت أبو عوف، وغيره من النجوم الكبار، قائلًا: “امال دي لما تبقى مديرة مهرجان مدام سميحة أيوب تعمل ايه؟، ووصفها بـ أم أربعة وأربعين الفن ، وأخطبوط الشاشة.

وأصيبت بشرى، بحالة رعب شديدة بعد سقوطها في فقرة النهر بمقلب الفنان رامز جلال، وعانت من حالة دوار شديدة خلال تواجدها في الزودياك، وتعد أول فنانة تصاب بدوار البحر منذ عرض البرنامج هذا الموسم، وساعدها رامز جلال المتنكر في زي رجل الإنقاذ إلى جوارها.

كما أصيبت بحالة رعب شديدة وأنهارت من البكاء والصراخ بسبب غوريلا رامز جلال، والتي حاولت الهروب من مساعديه، ولكنهم لم يدعوا لها فرصة للهروب من أمام الغوريلا التي يتنكر رامز جلال في زيها.

وقام رامز جلال، باستفزازها وذلك عن طريق محاولة ملامستها بيديه الكبيرتين، وسط بكائها وصراخها.

وحاول رامز جلال، تهدئتها ووجه لها تساؤل حول سر أكثر النجوم الذين سيفرحون بها بعد المقلب قائلة: “أنجلينا جولي”.