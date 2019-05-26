رسميًا.. إيقاف بسمة وهبة

متابعة بتجـــــــــرد: أكد الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين في مصر، أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس.

وأشار النقيب أن القرار جاء بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التى استضافت فيها الفنان ماجد المصري، والتي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني.

وأضاف “سعدة” فى بيان له قبل قليل:” خالفت أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذي حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأي من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقاً للمادتين ” 2 – 19 ” من قانون النقابة.