شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه مع وائل الفشنى.. أمير ناثان يتعاون مع أحمد شيبة فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مهندس الصوت أمير ناثان، إنه سعيد بردود الأفعال على الدعاء الدينى "يا هلا رمضان" الذي قدمه المطرب وائل الفشنى، موضحا اختلافه عن أى دعاء آخر.

وأضاف أمير لـ"الخليج 365"،أنه يتعاون مع المطرب الشعبي أحمد شيبة في أغنية جديدة ومختلفة ولكنه لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفأجاة للجمهور، ومن المقرر أن يتم طرحها بعد شهر رمضان.

يذكر أن آخر أعمال أحمد شيبة هي تتر نهاية مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، وهى تحمل اسم"من خاف سالم"، وهى من كلمات أحمد الغريب ،ألحان عبده سليم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.