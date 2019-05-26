بالصور: كيم كارداشيان تحتفل بذكرى زواجها الخامسة بهذه الطريقة.. !

قامت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، البالغة من العمر 38 عامًا، بالاحتفال مع جمهورها بمناسبة ذكرى زواجها الخامسة على مغني الراب كانييه ويست حيث قامت بمشاركة 10 صور لم تُنشر من قبل من حفل زفافهما الفاخر الذي أُقيم في قلعة فورتي دي بلفيدير التاريخية، وهي قلعة تعود إلى القرن السادس عشر على قمة تل بالقرب من نهر أرنو، فلورنسا، إيطاليا وكتبت كارداشيان على الصور: “منذ 5 سنوات، تزوجت من أعز أصدقائي”، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واحتفلت كيم وكانييه بعيد زواجهما في وقت مبكر من يوم الخميس بعشاء حميم في المطعم الإيطالي إي بالدي في سانتا مونيكا في يوم الجمعة، احتفل كل من كيم كارداشيان وكاني ويست بالذكرى السنوية الخامسة لزواجهما مع عرض زهور ضخم على طاولة المطبخ في منزلهما في هيدين هيلز، كاليفورنيا. كورتني كارداشيان أول من شاركت التهاني للزوجين السعيدين اللذين استقبلا طفلهما الرابع قبل أسبوعين، حيث كتبت كورتني البالغة من العمر 40 عامًا: “صورتي المفضلة الوحيدة من حفل زفاف كانييه وكيم هي إحدى صور لابني ماسون، لم نتمكن من العثور عليه، فقد حان الوقت للسير في الممر وكان حامل الخاتم، وأخيرًا وجدناه نائمًا أسفل طاولة في الغرفة الخلفية في الحصن الإيطالي القديم حيث كنا نستعد جميعًا”.