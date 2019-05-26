جون إبراهام يجرح نفسه في مشهد من Pagalpanti

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أصيب جون إبراهام الخميس 23 مايو، في أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد Pagalpanti، مما أدى إلى تأخير التصوير، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة Mumbai Mirror نقلاً عن منتج العمل.

وقال المنتج كومار مانجات “لقد كانت اصابة بسيطه، ولكن التوقيت تسبب في الاصابة” ، وفقا لما ذكرته “Mumbai Mirror”.

ويشير التقرير إلى أن جون كان يواصل التصوير في مومباي ، بعد أن قام بالانتهاء من تصوير المشاهد الخارجية للفيلم في لندن وليدز، وأن إصابة الممثل-التي أصيب بها في ذراعه-من المرجح أن تدفعه للحصول على الراحة لبضعة أسابيع.

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وقال التقرير نقلا عن مصدر قوله “قد نصح جون بالراحة لمدة 20 يوما المقبلة لتجنب تفاقم الإصابة، وإن النجمين المشاركين في الحادث أنيل كابور و أرشد وارسي وبولكيت سامرات و اليانا دي كروز كانوا أيضا جزءا من المشهد.

فيلم Pagalpanti من أنيس بازمي، ويلعب جون شخصية رجلا عاديا يدعي راج ، أما اليانا ديكروز فستكون الشخصية النسائية صاحبة البطولة.

وفي السياق ممثل “روميو أكبر والتر، قد انسحب من الجزء الثاني والأخير من فيلم سرفاروش للممثل عامر خان، حيث كان أبراهام قد أعلن مشاركته بالفيلم في أغسطس من العام الماضي.