نانسي عجرم تبوح بأسرارها وتكشف كواليس حياتها الزوجية

باحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ، بمجموعة من أسرارها الشخصية المتعلقة بحياتها الزوجية وعائلتها في لقاء للبرنامج التلفزيوني "مجموعة إنسان"، مؤكدة خلال اللقاء الذي عرض على قناة "إم بي سي" أنها ارتبطت بزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم بعد قصة حب.
وأشارت نانسي إلى أنها تعرفت بفادي في عيادته عندما ذهبت لعلاج أسنانها، وكانت الأمور في البداية رسمية جدا، قائلة: ""وكثرت زياراتي له بسبب إعطائه لي مواعيد كثيرة، عندها تقربنا من بعضنا وتحدثنا جديا، ودامت علاقتنا 3 سنوات تزوجنا بعدها".
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انانسي عجرم تُوجَّه رسالة إلى هيفاء وهبي
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