ميادة الحناوي تعوض زياد الرحباني في "موازين" المغرب

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الرباط : أعلنت جمعية مغرب الثقافات عن إلغاء الحفل، المبرمج ليلة السبت 22 يونيو المقبل في الرباط ضمن فعاليات الدورة ال 18 لمهرجان موازين، والذي كان سيحييه الفنان اللبناني زياد الرحباني ، لتعذر حضوره لظروف صحية.

وأشارت الجمعية، في بيان لها، أن هذا الحفل ستحييه الفنانة السورية ميادة الحناوي التي أطربت و تطرب عشاق الفن الأصيل بصوتها الشجي الحساس.

وتابع المصدر ذاته أن تذاكر حفل الفنان زياد الرحباني التي تم اقتناؤها تظل صالحة و تخول ولوج حفل الفنانة ميادة الحناوي. كما يمكن للجمهور استعادة ثمن التذكرة، في نقطة البيع التي أصدرتها.

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وأشارت الجمعية إلى أنها وضعت رقما خاصا رهن إشارة الجمهور الراغب في استرداد ثمن التذاكر الإلكترونية التي اقتنيت من بوابة التسوق.

وبدأت المغنية السورية ميادة الحناوي الملقبة ب"مطربة الحب" مسيرتها الفنية في السبعينيات من القرن الماضي على إثر لقاء و تعاون مع محمد عبد الوهاب، وغنت لكبار الشعراء والملحنين العرب (أحمد رامي ورياض السنباطى وبليغ حمدي).

ويزخر رصيدها الغنائي بمجموعة من خالدات الأغنية العربية الطربية الأصيلة: "سيدي أنا"، "الحب اللي كان" و "أنا بعشقك".

ويعتبر مهرجان موازين إيقاعات العالم، الذي رأى النور سنة 2001، موعدا لهواة وعشاق الموسيقى بالمغرب، حيث يقترح طيلة تسعة أيام برمجة غنية تجمع بين أكبر نجوم الموسيقى العالمية والعربية، ويجعل من مدينتي الرباط وسلا مسرحا لملتقيات متميزة بين الجمهور وتشكيلة من الفنانين المرموقين.