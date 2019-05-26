شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مراحل تطور كريم محمود عبد العزيز من "رجل فى زمن العولمة" إلى "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كريم محمود عبد العزيز اسم تميز كثيرا عن أبناء جيله من أبناء الفنانين واستطاع ان يثبت نفسه بموهبته والكاريزما التي يتمتع بها.

ويرصد ”الخليج 365” مراحل تطور كريم حتى أصبح لطفى الحراق في هوجان فى التقرير التالى:

بدأ حياته فى عام 2002 من خلال مسلسل "رجل فى زمن العولمة" والتى ظهر دور شخصية باسل الحسينى ابن الفنان القدير صلاح السعدني، والمسلسل من بطولة هالة صدقي، فاروق فلوكس،زيزي مصطفى،سهام جلال، ومن تأليف وإخراج عصام الشماع.



كريم محمود عبد العزيز في مسلسل رجل في زمن العولمة



كريم محمود عبد العزيز وصلاح حسنى في مسلسل رجل في زمن العولمة

وتوالت أعمال كريم حتى شارك والده الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى عام 2004 مسلسل "محمود المصرى" مع العديد من النجوم دراما، حيث جسد شخصية مصطفى والتى يقع في قصة حب مع بنت مسيحية وهى – الفنانة الشابة ريهام أيمن، والتى يقع خلافات مع أحداث بسبب الأديان، ومسلسل أيضا "باب الخلق".

Advertisements



كريم محمود عبد العزيز في مسلسل محمود المصرى





وبعد ذلك ظهر في أكثر من فيلم ليكون بطل العمل مع العديد من النجوم، ومن أبرز هذه أفلام،"بحر النجوم"،"عش البلبل"،"عمروسلوي"،""إطلعولى برة" هو أخر محطاته بطولة في السينما.



كريم محمود عبد العزيز في فيلم إطلعولى برة

في هذا الموسم الرمضاني 2019 ظهر بشكل جديد ومختلف غير أعمال السابقة بدور لطفى الحراق بمسلسل "هوجان" مع الفنان محمد إمام، رياض الخولى، عارفة عبد الرسول، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض.



كريم محمود عبد العزيز ومحمد إمام في مسلسل هوجان