جوائز مهرجان كان.. القائمة الكاملة

أسدل الستار على فعاليات مهرجان كان السينمائي بإعلان الفائزين في الدورة الـ72، والتي شهدت مفاجأة فوز المخرج الكوري بونج جو-هو بجائزة السعفة الذهبية عن فيلم "طفيلي Parasite".

وجاءت القائمة الكاملة للفائزين في مهرجان كان لعام 2019، كالتالي:





المسابقة الرسمية

- فيلم Atlantics "أتلانتكس" للمخرجة ماتي ديوب يحصل على الجائزة الكبرى.

- فاز المخرجان جان بيير ولوك داردين بجائزة أفضل إخراج عن فيلم Young Ahmed "الشاب أحمد".

- الممثل أنتونيو بانديراس يحصد جائزة أفضل ممثل عن فيلم Pain and Glory "الألم والمجد".

- الممثلة إميلي بيكهام تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Little Joe "جو الصغير".

- فيلم Les Misérables "البؤساء" بحصد جائزة لجنة التحكيم.

- المخرجة سيلين سياما تفوز بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم Portrait of a Lady on Fire "لوحة سيدة على النار".

Advertisements

- جائزة خاصة للفيلم الفسطيني It Must Be Heaven "لابد أنها الجنة" للمخرج إيليا سليمان.





جائزة نظرة ما

- فيلم The Invisible Life of Eurídice Gusmão "حياة غير مرئية" للمخرج البرازيلي من أصل جزائري كريم عينوز يحصد جائزة "نظرة ما"، متغلبًا على الفيلم المغربي "آدم"، والجزائري "بابيشا".

- فاز فيلم Fire Will Come "ستأتي النيران" للمخرج أوليفر ليكس بجائزة لجنة التحكيم.

نصف شهر المخرجين

فاز بجائزة اتحاد جمعية المؤلفين الدراميين فيلم An Easy Girl "فتاة سهلة".

أسبوع النقاد

ذهبت جائزة نسبرسو الكبرى لفيلم I Lost My Body "فقدت نفسي".

جوائز أخرى

ذهبت جائزة الكاميرا الذهبية لفيلم Our Mothers "أمهانتا" للمخرج سيزار دياز.

فاز بجائز السعفة الذهبية للأفلام القصيرة The Distance Between the Sky and Us "المسافة بيننا وبين السماء".

وحصدت المخرجة السورية وعد الخطيب جائزة "العين الذهبية" للوثائقيات عن فيلم For Sama "لأجل سما".