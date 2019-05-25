جوائز "كان".. "أفضل إخراج" لفيلم بلجيكي عن التطرف الديني

حصل المخرجان البلجيكيان جيان بير ولوك داردين على جائزة أفضل إخراج عن فيلمهما "أحمد الصغير Young Ahmed" في ختام مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ٧٢ لعام ٢٠١٩.



والفيلم من بطولة فيكتوريا بلوك، إدير بن عدي، عثمان مؤمن، مريم أخدييو، كلير بودسون وأوليفييه بونود.



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ويدور الفيلم حول مراهق بلجيكي "إدير بن عدي" صاحب الأصول العربية، عمره 13 عاما، يخطط لقتل مدرس الرياضيات باعتباره كافرا، بعد تبنيه تفسيرا متطرفا للقرآن.



