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هشام لاشينالأحد 2019/5/26 12:20 صباحا بتوقيت أبوظبي
المخرجان جيان بير ولوك داردين يتسلمان جائزة أفضل إخراج عن فيلمهما
حصل المخرجان البلجيكيان جيان بير ولوك داردين على جائزة أفضل إخراج عن فيلمهما "أحمد الصغير Young Ahmed" في ختام مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ٧٢ لعام ٢٠١٩.
والفيلم من بطولة فيكتوريا بلوك، إدير بن عدي، عثمان مؤمن، مريم أخدييو، كلير بودسون وأوليفييه بونود.
ويدور الفيلم حول مراهق بلجيكي "إدير بن عدي" صاحب الأصول العربية، عمره 13 عاما، يخطط لقتل مدرس الرياضيات باعتباره كافرا، بعد تبنيه تفسيرا متطرفا للقرآن.
كانت هذه تفاصيل خبر جوائز "كان".. "أفضل إخراج" لفيلم بلجيكي عن التطرف الديني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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