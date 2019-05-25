بُشرى كادت تغرق وأُصيبت في ظهرها بـ"شلال رامز".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهارت الفنانة المصرية بشرى بعد سقوطها في برنامج مقالب رامز جلال الذي يُذاع في رمضان الحالي.

وظهرت بشرى في بداية البرنامج وهي سعيدة وتشارك في الإعلان الوهمي الذي جاءت من أجله إلى أندونيسيا، وظلّت كذلك حتى سقوطها في الشلال فانهارت وكادت أن تغرق، وظلّت تصرخ وتضرب وجهها "تلطم" من الخوف، وتُمسِك ظهرها من شدة الألم.

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وبعد انهيارها، استكمل رامز مقلبه في البر حين ظهر في شكل غوريلا فسقطت بشرى على الأرض وهي ترتعد خوفًا حتى كشف رامز عن وجهه فظلّت تبكي بحرقة وتصفُه بالشيطان.

ويعتمد برنامج "رامز في الشلال" على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة أندونيسيا، ليتعرّض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.