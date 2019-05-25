نور: نوال الزغبي شوهّت جمالها وبثينة الرئيسي الأجمل خليجياً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 مايو 2019 10:41 مساءً - شنّت الممثلة اللبنانية نور هجوماً عنيفاً على صنّاع المسلسل التراثي" لا موسيقى في الأحمدي"، لعدم وضع اسمها وصورتها على "تتر" المسلسل أسوة ببقية الفنانين المشاركين فيه، فضلاً عمّا وصفته بـ" الإخلال بالعقد" المبرم بينها وبين الجهة المنتجة، إثر حذف عدد كبير من مشاهدها المكتوبة على الورق، والتي غابت عند العرض على الشاشة الصغيرة.

من يزعل.. فليشرب من الخليج

نور، كشفت لـ" الخليج 365" عن تعرضها لظلم شديد في المسلسل السالف ذكره، كما أهدرت حقوقها الأدبية والمعنوية والمادية، بعد أن أجبرت على التقليل من أجرها. مؤكدة أنها لن تتعاون ثانية مع هذه الجهة، " ومن يزعل، فليشرب من الخليج".

في سياق آخر، رأت الممثلة اللبنانية أن مواطنتها نوال الزغبي قد شوهت جمالها لكثرة العمليات التي تخضع لها، مبينة أن الفنانة بثينة الرئيسي هي أجمل ممثلة في الخليج. كما أبدت إعجابها بإطلالة الفنانة المصرية هناء الزاهد، أما التفاصيل فنسردها في هذه السطور.

نور أُجبرت على التقليل من أجرها

*في البداية، نود التعرف على أصداء دورك في مسلسل"موضي قطعة من ذهب"؟

- الأصداء كانت جميلة جداً و"تثلج الصدر"، خصوصاً أن شخصية "سبيكة" التي أديتها كانت قريبة من شخصيتي في الواقع، لناحية الطيبة وقدرتها على احتواء أسرتها بكل حب. أنا سعيدة بالمشاركة في هذا المسلسل، وبالتعاون مع الكاتب المبدع الدكتور حمد الرومي، إلى جانب المخرج الرائع منير الزعبي، فضلاً عن تواجدي مع أسماء كبيرة ومهمة في الوسط الفني، على غرار داود حسين وأسمهان توفيق ولمياء طارق ويعقوب عبدالله وحسين المهدي وعبدالمحسن القفاص وشهد ياسين وريم أرحمة، وغيرهم الكثير.

"سبيكة" جسدت دور الزوجة المثالية

* لكن شخصية"سبيكة"بدت منكسرة جداً أمام تزمت زوجها "جمال" والذي أدى دوره الفنان داود حسين؟

- "سبيكة" جسدت دور الزوجة المثالية التي تضحي بكل شيء من أجل زوجها، فبالرغم من حدوث مشكلات كبيرة بينهما، بلغت ذروتها إلى حد الطلاق، لكنها ظلت وفيّة له حتى فارقت الدنيا. أعجبتني القصة كثيراً كونها لم تطرح من قبل في الدراما الخليجية، ونحن نفتقد إلى هذه النوعية من الأعمال التي تُذكرنا بالأم الحقيقية في الأزمنة السابقة.

الممثلة نور تميزت في شخصية سبيكة

* هل كانت الرسالة في شخصية "سبيكة" موجهة إلى الجيل الحالي من الزوجات، خصوصاً في ظل تزايد حالات الطلاق في الكويت؟

- رسالتي كانت تستهدف الأمهات جميعاً ومن دون استثناء، لأن الله لا يأخذ شيئاً إلا ويعطينا شيئا آخر أفضل منه. بمعنى أنه لو ذهبت البنت لبيت زوجها فسوف تجد أماً ثانية تحتويها، وهي أم زوجها، فلا ينبغي أن تختل العلاقة بينهما، وهنا يأتي دور الأم الأولى في غرس هذه الفكرة في عقول بناتها، كي يتوّج هذا الزواج بالمحبة والاحترام، إلى الأبد.

* وهل ينطبق هذا الكلام على أم الزوج إن كانت قاسية؟

- مهما كانت الأم قاسية ومستبدة، فإنها حتماً ستخضع أمام الكلمة الحلوة، حتى النار إذا تجنبتها لا تلسعك، فالسحر الهيّن هو اللسان الليّن.

* حسناً، ما سبب غيابك عن المهرجانات الفنية التي تُعنى بتكريم الفنانين المتميزين في الدراما الرمضانية؟

- للأمانة، أنا تلقيت دعوتين لتكريمي من مهرجانين كبيرين في الخليج أحدهما في أبوظبي والآخر في الكويت، ولكني اعتذرت عن عدم الحضور إليهما، لانشغالي في تصوير مسلسل"الديرفة"، الذي لم ينته تصويره حتى منتصف شهر رمضان المبارك. لكن "و لله الحمد" فقد حصلت على الجائزة الأهم في حياتي، وهي محبة الناس لما قدمته هذا العام.

أحببت دفعة القاهرة وحضن الشوك

* ما الأعمال الدرامية التي أعجبتك هذا العام؟

نور من مسلسل الديرفة

- أحببت مسلسلات عدة، بينها "الديرفة" و"دفعة القاهرة" و"حضن الشوك" و"أنا عندي نص". وهناك أعمال لم أشاهدها لزخم المسلسلات الخليجية المعروضة ولضيق الوقت.

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* كيف وجدت دورك في مسلسل "الديرفة"؟

- أرى أن مسلسل"الديرفة" تصدر قائمة الأعمال التراثية بلا منازع، حيث تم بناء مدينة تراثية متكاملة بغية تصوير العمل. وجسدت من خلاله دور "وسمية"، وهي شخصية جديدة بالنسبة إليّ، حيث سلكت مساراً خاصاً مع الفنان محمد المنصور. الجميل في المسلسل أنه ينتمي إلى البطولة الجماعية، وأنا أحب هذه النوعية من الأعمال التي لا تعتمد على النجم الأوحد. ومن حسن حظي هذا العام أنني تشرفتُ بالعمل مع اثنين من عمالقة الفن في الخليج، هما محمد المنصور وداود حسين.

* ما سر تعاونك المستمر مع المخرج مناف عبدال؟

- لأن مناف عبدال من المخرجين المتميزين جداً في الساحة الفنية، فقد عملت معه من قبل في 3 أعمال هي "حب في الأربعين" و"حريم أبوي" إلى جانب سهرة تلفزيونية، وأخيراً وليس آخراً التقينا في مسلسل "الديرفة".

* كيف تفسرين عودة الكتّاب هذا العام إلى الدراما التراثية؟

- أؤيد هذه العودة بشكل مطلق، وذلك بحكم انتشار الأعمال الخليجية حالياً في أنحاء الوطن العربي كافة، إذ لم تعد هذه المسلسلات محصورة في منطقة الخليج فحسب، بل إنها أضحت تجوب بلداناً عربية عدة، وهو ما دفع هؤلاء المؤلفين إلى تسليط الضوء على تراثنا وموروثاتنا، كي تصل إلى الجمهور العربي، وحتى يتعرفوا عن قرب على عادات وتقاليد أهل الخليج. كما وصلت إلينا الأعمال المصرية والسورية واللبنانية وغيرها، وتعرفنا على ثقافات وحضارات تلك الدول.

المسلسلات التراثية تعتمد بالأساس على العفوية

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* كما هو معروف، أنه ليس كل فنانة بإمكانها أن تؤدي الدور التراثي على أكمل وجه، لكنك أثبتِ براعتك في الكثير من الأعمال السابقة. فإلى ماذا نعزو الأسباب؟

نور جسدت دور الزوجة المثالية في مسلسل "موضي قطعة من ذهب"

- لأن المسلسلات التراثية تعتمد بالأساس على العفوية والبساطة. أيضاً، تعتمد على الملامح الطبيعية، التي لم تُمس بمشرط الأطباء، وهو ما ينطبق عليّ تماماً، إذ إنني لم أخضع لعمليات تجميل، ولا توجد لديّ صور - قبل وبعد - كبعض البنات، ممن أصبحت وجوههن متشابهة مثل "بيوت الحكومة".

* لماذا لم نرَ اسمك أو صورتك على "تتر" المسلسل الدرامي "لا موسيقى في الأحمدي" للكاتبة منى الشمري والمخرج محمد دحام؟

- أنا ظلمت "وايد" في هذا العمل، لأن المسؤول عنه خائن للأمانة، ولم يكن محل ثقة، حيث أهدر حقي أدبياً ومعنوياً ومادياً، بدءاً من حذف مشاهدي في المسلسل، مروراً بالتقليل من أجري، بالإضافة إلى عدم وضع اسمي وصورتي على "التتر".

* من تقصدين بالمسؤول عن العمل، هل هو المخرج محمد دحام؟

- أياً كان المسؤول فإنني قد وضعته في " البلاك لست" ولن أتعامل معه ثانية، لأن من لا يحترمني لا أحترمه، ومن يزعل لأني قلت هذا الكلام، فليشرب من الخليج.

هكذا أحافظ على جمالي

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* ما الدور الذي أديته في المسلسل السالف ذكره؟

- قدمت فيه شخصية "جليلة" وهي ابنة مهندس عراقي يعمل في شركة النفط الكويتية، إذ تتزوج من صديق والدها في العمل. وكان المفروض أن تكون مساحة الدور أكبر مما تم عرضه على الشاشة، وفقاً للعقد المبرم بيني وبين الجهة المنتجة، لكن ومع الأسف ما كتب على الورق أهم بكثير مما رأيتموه.

*حسنا، فلننتقل بالنقاش إلى عالم الموضة والجمال، كيف تحافظين على نضارة وإشراقة بشرتك ؟

- من خلال الراحة النفسية، وعدم الضغينة والحسد، وعدم وضع الكثير من مساحيق التجميل، لأن الجمال الداخلي ينعكس على مظهر الإنسان.

* ما هو الروتين التجميلي الذي تتبعينه يوميا؟

- تعودت على استخدام كريمات الليل والنهار، وعدا ذلك فأنا لا أستخدم شيئاً.

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* عطرك المفضل الذي لا يفارقك؟

- "كارتيه" في الصيف، والعطورات العربية ودهن العود في الشتاء.

* نصيحتك لكل شابة للحفاظ على جمالها ومظهرها ؟

- عدم المبالغة في استخدام الكريمات الضارة للبشرة، واستخدام الكريمات الطبية فقط.

* هل تخضعين لجلسات عناية بالبشرة، وما هي؟

- منذ فترة طويلة لم أخضع لجلسة عناية بالبشرة، لكنني أعتزم العناية ببشرتي بعد الانتهاء من تصوير ما تبقى لي من أعمال.

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* متى تلجئين إلى عمليات التجميل ؟

- لن أعبث في خلقة الله ما حييت.

* من هي المرأة أو النجمة التي ترينها في منتهى الجمال؟

- لا شك إنها صديقتي الفنانة بثينة الرئيسي.

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نوال الزغبي أفسدت جمالها

* من هي النجمة التي تعتقدين أنها شوهت جمالها من كثرة العمليات؟

- للأسف هي الفنانة نوال الزغبي، حيث أنها كانت جميلة جداً في بداية ظهورها، لكنها لم تحافظ على جمالها، وأفسدته بعمليات التجميل.

* ما هي القطع التي اشتريتها في آخر جولة تسوق؟

- مجموعة عطورات طبيعية من رحيق الورد والمسك وغيرها.

*ما هي القطع التي لا تتخلين عنها في خزانتك؟

- الكريمات الطبية للبشرة.

* ماذا تفعلين بأزيائك القديمة أو التي ارتديتها السنة الماضية؟

- أتبرع بجزء منها، وأهدي الجزء الآخر لصديقاتي.

* كم حقيبة يد تملكين ؟

- كثير جداً.

* كم حذاء في خزانتك ؟

- لا أدري بصراحة.

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* أغلى قطعة مجوهرات عندك؟

- ساعة "بياجيه" قيمتها 6000 دينار كويتي أي يعادل (20000دولار تقريبا)

* ماركة تفضلينها ومصمم أزياء؟

- أحب ماركة الإسكادا، لأنها تناسب جسمي، ولا أتبع مصمم بعينه، فأنا لا أحب اتباع كل جديد في عالم الموضة وأكره" الهبّات".

* كيف تصفين الستايل الخاص بك؟

- ستايل بوهيمي.

* أي نجمة تلفتك بإطلالاتها؟

- الفنانة هناء الزاهد.

* ألوانك المفضلة في الأزياء؟

- أحب الألوان الفاتحة جميعها.

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