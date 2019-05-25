بثينة الرئيسي: هذا الفنان ملك المقالب الكوميدية باللوكيشن

متابعة بتجـــــــــرد: قالت الفنانة بثينة الرئيسي إن الفنان داود حسين ملك المقالب الكوميدية في اللوكيشن، كاشفة عن أغرب المواقف التي قام بها.

وشاركت “الرئيسي” عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات”، بمقطع فيديو يجمعها بالفنان الكبير داود حسين، قائلة: “باللوكيشن، وقت كنا نصور مسلسل “كريمو” عمل مقلب بالكاست، جاب برقي (بطيخ، شمام) وقام بتقطيعه ورش عليه فلفل أحمر”.

وأضافت “ويوزع لو تشوفون مصيبة اللي صارت، ملك الدكات (مقالب) في اللوكيشن”، ليقاطعها “حسين” بالقول: “أنا حطيت فلفل بالكيك والشاي”، لترد “بثينة” عليه: “لا بالبرقي (البطيخ) من كثرة مقالبه ناسي بأي شيء حاطط فلفل احمر وهاد صج شوف عيني”.

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وأعلنت الفنانة بثينة الرئيسي، مشاركتها في مسرحية “i wish”، إلى جانب نخبة من نجوم المسرح، حيث من المقرر عرضها في عيد الفطر المقبل.

يشار إلى أن بثينة الرئيسي تخوض الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل “الديرفة”، إلى جانب كل من: عبد الله بهمن، غدير السبتي، حسين المهدي، محمد المنصور، وهيفاء عادل، ومن تأليف علياء الكاظمي، وإخراج مناف عبدال.

وتجسد “بثينة” من خلال العمل، دور فتاة تدعى فاطمة، وهي شخصية متقلبة للغاية، وتعيش الكثير من الصراعات، بسبب الصدمات التي ستتلقاها.