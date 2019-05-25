شاهدي ميلانيا ترامب بأحدث إطلالاتها.. فستان مُطبّع باهظ الثمن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائمًا ما تكون سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، موضع جدل، خاصةً فيما يتعلّق بإطلالاتها، والتي كثيرًا ما تلفت الأنظار بأناقتها، فضلًا عن تكلفتها الباهظة.

وفي أحدث ظهور لها، خلال استعدادها للسفر إلى اليابان برفقة زوجها رئيس الولايات المتحدة أمس الجمعة، لفتت ميلانيا الأنظار بفستان أنيق مطبع من توقيع "كالفن كلاين"، أضافت إليه حزامًا رفيعًا لتحديد خصرها الرشيق.

وكما هو متوقع، كانت إطلالة السيدة الأولى باهظة، حيث كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فستانها كلّف 3900 دولار.

وتميّز الفستان بطبعات تمثل بطاقات بريدية لأشكال لأماكن غربية، وبالإضافة إلى ترك خصلاتها حرة، أكملت "ميلانيا" إطلالتها بحذاء كحلي أنيق من توقيع "كريستيان لوبوتان"، بينما ارتدى الرئيس الأمريكي بدلة باللون الكحلي وربطة عنق باللون الأحمر.

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وأشار الكثيرون إلى أن "ميلانيا" حظيت بلحظة ذكّرت فيها بأميرة القلوب ديانا، وذلك عندما التصق الفستان بساقيها، مثلما حدث مع أميرة القلوب في 1980 خلال زيارتها لرياض أطفال في مدينة "بيملكو" البريطانية.

ومن المقرر قضاء "ميلانيا" وترامب عطلة " يوم الذكرى" في اليابان، خلال زيارة رسمية لطوكيو مدتها 4 أيام.

وبالإضافة إلى ميلانيا، بدت معنويات ترامب عالية، حيث رصدت العدسات وضع كل من الثنائي يديه على ظهر الآخر قبل صعود المروحية الرئاسية " مارين ون"، في لقطة تذكرنا بميغان ماركل وأميرها هاري.

ويجدر بالذكر أن الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى، هما أول ضيوف " الإمبراطور ناروهيتو"، الذي أصبح إمبراطور اليابان مؤخرًا، في 1 مايو، كما أن هذه ستكون المرة الأولى التي تشهد فيها غياب الرئيس الأمريكي عن بلاده أثناء عطلة "يوم الذكرى".