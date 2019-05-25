هند صبري تنفي وجود خلاف مع مواطنتها درة ولكن…

متابعة بتجــــــــــرد: نفت الفنانة التونسية هند صبري وجود خلافات مع مواطنتها الفنانة درة، وهنأتها بمناسبة عودتها إلى الدراما التونسية عبر مسلسل “المايسترو” الذي يُعرَض في شهر رمضان الجاري.

وأضافت هند صبري خلال استضافتها في برنامج “رسايل” عبر أثير إذاعة “نجوم أف أم” أنه لا توجد لديها خلافات مع درة أو أي زميل آخر لها في الوسط الفني، إلا انها شددت أن اسمها سيسبق اسم درة على شارة العمل في حال اجتمعتا بعمل فني واحد.

وأكدت هند صبري على أنها تتمنى لزميلتها حنان ترك السعادة سواء عادت إلى الوسط الفني أم أصرّت على الإبتعاد، لافتة إلى أنها من المقربين إليها.