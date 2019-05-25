متابعة بتجــــــــــرد: نفت الفنانة التونسية هند صبري وجود خلافات مع مواطنتها الفنانة درة، وهنأتها بمناسبة عودتها إلى الدراما التونسية عبر مسلسل “المايسترو” الذي يُعرَض في شهر رمضان الجاري.
وأضافت هند صبري خلال استضافتها في برنامج “رسايل” عبر أثير إذاعة “نجوم أف أم” أنه لا توجد لديها خلافات مع درة أو أي زميل آخر لها في الوسط الفني، إلا انها شددت أن اسمها سيسبق اسم درة على شارة العمل في حال اجتمعتا بعمل فني واحد.
وأكدت هند صبري على أنها تتمنى لزميلتها حنان ترك السعادة سواء عادت إلى الوسط الفني أم أصرّت على الإبتعاد، لافتة إلى أنها من المقربين إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تنفي وجود خلاف مع مواطنتها درة ولكن… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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