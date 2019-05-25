عبير شمس الدين: أحب تحضير إفطار رمضان.. وهذا انتقادي للأعمال الشامية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة السورية عبير شمس الدين إنها تحب أجواء رمضان، وهي تقضي أوقاتها مع أسرتها ومع أبنائها، كما تحب أن تطهو أصنافًا مختلفة لسفرة رمضان.

وتحدثت عبير لـ"فوشيا" أثناء حضورها في خيمة ميلودي الرمضانية، عن أعمالها التي تشارك بها وتطل من خلالها على الجمهور في رمضان الجاري.

وأبدت كذلك رأيها بالأعمال الشامية التي باتت تحضر بقوة، متمنية أن تعود كما كانت في السابق بعيدًا عن المكياج الزائد، مع دعم صورة المرأة بشكل مختلف.

وصرّحت عن النجم السوري الذي تحبه وتتوقع له استمرارية ونجاحًا كبيرين.