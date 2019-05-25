كنزي دياب بالكاجوال في أحدث إطلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت كنزي دياب، ابنة المطرب عمرو دياب، متابعيها بصور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت كنزي خلال الصور بإطلالة صيفية كاجوال مرتدية ملابس من اللون الأسود، ونالت إعجاب متابعيها وتحرص كنزي على نشر صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، يتفاعل معها متابعيها.



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