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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
طالبت الفنانة منى ممدوح من الجمهور الدعاء لوالدها الذي يمر بوعكة صحية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت "مني" صورة مكتوب فيها: "والدي تعبان جدا ممكن كل اللي بيحبني يدعيله في أيام تستجاب فيها الدعاء يارب يا بابا تقوم بألف سلامة، ومتسبنسش لوحدي في الدنيا دي".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة مني ممدوح فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر منى ممدوح تطلب من الجمهور الدعاء لوالدها:" يارب تقوم بألف سلامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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