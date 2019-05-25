كتب امير فتحي في السبت 25 مايو 2019 11:58 صباحاً - حلت الاعلامية الاردنية علا الفارس ضيفة على برنامج “شباب توك” الذي يقدمه الاعلامي جعفر عبد الكريم على شاشة قناة “دوتشيه فيليه”.
ووفي تعبير صادم وردا عن سؤال عن رأيها في مديرها السابق في قناة “mbc” ، قالت علا الفارس في البداية “لا تعليق” وتابعت “ما بيعنيلي هالانسان بصراحة” مبررة ذلك بالقول انه لم يكن هناك احتكاك مباشر بينها وبينه في العمل لذا فهي لا تستطيع ان تحكم عليه.
وعن رأيها في بعض الاعلاميين، وصفت لجين عمران بأنها “صديقة وفية اصيلة وبنت بيت” وعن علي الغفيلي قالت “من اصدقائي وما زلنا متواصلين وشريك نجاح” اما عن نيشان فقالت “مثقف صديق عميق حقيقي”.
كانت هذه تفاصيل خبر علا الفارس عن علي جابر: “ما بيعنيلي هالانسان”.. وماذا قالت عن لجين عمران؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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