متابعة بتجــــــــــــرد: إذا كنتم من محبي العائلة الملكية في بريطانيا، هذه فرصتكم للعمل في القصر، فالملكة إليزابيث بحاجة إلى مسؤول لإدارة حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والراتب 30 ألف جنيه استرليني أي حوالي 38 ألف دولار.
ومن المتطلبات لهذه الوظيفة أن يكون الشخص محترفاً في مجال إدارة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتغطية كلّ نشاطات الملكة وتقديمها بصورة لائقة لملايين الأشخاص.
نُشير إلى أن مقرّ العمل سيكون في قصر باكنغهام والدوام من الإثنين حتى الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث بحاجة إلى موظف لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.. والراتب مغر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.