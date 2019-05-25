الملكة إليزابيث بحاجة إلى موظف لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.. والراتب مغر!

متابعة بتجــــــــــــرد: إذا كنتم من محبي العائلة الملكية في بريطانيا، هذه فرصتكم للعمل في القصر، فالملكة إليزابيث بحاجة إلى مسؤول لإدارة حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والراتب 30 ألف جنيه استرليني أي حوالي 38 ألف دولار.

ومن المتطلبات لهذه الوظيفة أن يكون الشخص محترفاً في مجال إدارة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتغطية كلّ نشاطات الملكة وتقديمها بصورة لائقة لملايين الأشخاص.

نُشير إلى أن مقرّ العمل سيكون في قصر باكنغهام والدوام من الإثنين حتى الجمعة.